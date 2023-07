Pnrr, Fitto: “Per Commissione Ue lavoro positivo e costruttivo su terza rata”

(Adnkronos) – "Sul Pnrr siamo reduci da una due-giorni europea, quella del Consiglio europeo, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, molto positiva". A dirlo oggi Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr intervenendo in videocollegamento a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

"Sul Pnrr -continua- i rapporti e il lavoro con la Commissione europea procedono positivamente. E' un dossier molto complesso, anche a scanso di equivoci, la Commissione ha comunicato che sulla terza rata si sta lavorando positivamente e costruttivamente". "Con una battaglia molto seria abbiamo ottenuto la flessibilità dell'uso delle risorse del Pnrr della coesione".

"Nel Mezzogiorno ci sono una serie di scelte fondamentali collegate anche al tema dei servizi e del funzionamento della Pubblica amministrazione, alla selezione delle competenze, sulle quali penso sia indispensabile attivare un percorso di profondo cambiamento in chiave di risorse del Pnrr".Ha concluso.

—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Luglio 2023