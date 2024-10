Pnrr di Foggia: la cabina di regia della discordia fra esterni e interni

Il Pnrr e la cabina di regia allestiti dall’assessore Galasso al Comune di Foggia continuano a far discutere. Una determina dirigenziale dello scorso 4 ottobre, a firma della dirigente Alessia Cordisco, ha affidato alla società Cassandro srl il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati nel piano. La durata è di 5 mesi per un importo di circa 36mila euro.

A essere sotto la lente non è la legittimità di una determina che è nella facoltà della dirigente – con relativa documentazione per l’affidamento in un Comune sciolto per mafia- ma la stessa cabina di regia, cioè quello che dovrebbe essere il motore del piano. Sono note le critiche dell’opposizione sul punto, l’insistere sull’efficienza di ieri (era Cardellicchio) rispetto a quella che ritiene “l’inerzia” di oggi, o il mancato utilizzo delle risorse interne del Comune in relazione al Piano. Insomma la materia è ancora incandescente.

Come già aveva polemizzato il consigliere Giuseppe Mainiero in un consiglio comunale estivo, con risposta dell’assessore Galasso, nessuna “cabina di regia” targata commissario Cardellicchio era stata soppressa. Si era “evoluta”, semplicemente, nel momento in cui dai commissari si era passati all’amministrazione Episcopo. Già la dirigente Zuccarino, dato che era andato via un suo collega al Comune, aveva affidato la registrazione sulla piattaforma Regis alla Cassandro srl. Dunque Cordisco ha scelto sulla stessa linea.

L’affidamento alla società, a oggi, non è ancora operativo, tra la disponibilità di Cassandro e l’utilizzo delle sue competenze potrebbero subentrare altri fattori, anche qualche dirigente in più in forza al Comune di Foggia. Questa è un’indiscrezione colta da qualche ben informato che vedremo quanto sarà effettiva. La politica ci sta pensando.

Circa l’assunzione di personale sul Pnrr, anche in questo caso si è verificata una profonda divergenza di visioni fra il consigliere Mainiero e l’assessore Galasso.

Riportiamo un passaggio di un consiglio comunale del 25 luglio scorso in cui il segretario Migliozzi evidenziava: “Il Pnrr dà la possibilità di assumere personale fra il 20-50%”. Circa “lo stipendio” – così diceva Galasso- che percepisce chi se ne occupa, “fa capo all’amministrazione e non deve essere rendicontata in nessun lavoro Pnrr”.

L’ultima determina di ottobre completa il quadro e mette in fila tutte le risorse e gli interventi. È a firma dalla nuova dirigente Alessia Cordisco dell’area 8. Con l’area 9, affidata a Irene Licari, sono presentati tutti i 31 progetti Pnrr che, dal periodo commissariale, sono passati a questa amministrazione con qualche novità.

Paola Lucino



Pubblicato il 16 Ottobre 2024