Pnrr, de Nuccio (commercialisti): “Nostra funzione essenziale per azione governo”

(Adnkronos) – "Nel contesto del Pnrr, la nostra funzione con quella dei consulenti del lavoro diventa essenziale e fattore di successo per l'azione portata avanti dal governo. Il mondo delle professioni si candida per poter gestire insieme al governo questa importante sfida". A dirlo Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, in un videomessaggio al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi. "Il tema del Pnrr – sottolinea – è strategico infatti come i consulenti del lavoro i commercialisti sono portatori di quelle conoscenze multidisciplinari che ne possono garantire la riuscita". "Oggi – spiega – il Pnrr rappresenta la più grande opportunità di investimento e di rilancio del sistema economico nazionale. Basti pensare che sono allocate circa 13 miliardi di euro per l'attuazione di tutte quelle misure di attuazione delle politiche attive del lavoro". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Giugno 2023