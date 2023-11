Pnrr, Bonomi: “Abbiamo spostato oltre 18 mld investimenti, quest’anno valeva un punto di Pil”

(Adnkronos) – “Rispetto al Pnrr abbiamo realizzato 24,2 miliardi su 24,5, cioè il 99% degli investimenti, ma abbiamo spostato oltre 18 miliardi di investimenti al triennio successivo, che quest’anno valeva un punto di Pil”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all’assemblea di Federchimica, in corso a Milano. “Il Pnrr -afferma Bonomi- è una grandissima opportunità, non possiamo permetterci di fallire perché uno dei problemi di questo Paese è il crollo degli investimenti. E per un Paese che vuole crescere, questo è un dato allarmante”. E dunque “nel prossimo triennio dobbiamo scaricare presto e bene quei finanziamenti, ma che siano finalizzati alla crescita del Pil”. Anche perché “due rotonde e un chilometro di pista ciclabile non fanno crescere il Pil del Paese. —pnrrwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Ottobre 2023