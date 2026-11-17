“Pma per tutte”: depositate 56mila firme per la legge sulla fecondazione assistita
Sono state depositate ufficialmente ieri mattina al Senato le 56mila firme raccolte per la proposta di legge di iniziativa popolare “Pma per tutte”, promossa dall’associazione Luca Coscioni insieme a una rete di oltre 50 organizzazioni, mamme single, coppie di mamme, cittadini e cittadine.
A fare da cornice alla consegna formale delle sottoscrizioni è stato il flash mob “Deposito bagagli. Non partiamo più”, in Piazza Capranica a Roma.
Decine di attivisti e attiviste si sono presentati in piazza portando con sé una valigia: un gesto corale e simbolico per rappresentare visivamente le centinaia di donne single e coppie di donne che ogni anno sono costrette a varcare i confini nazionali, affrontando enormi costi emotivi ed economici, pur di accedere a percorsi di procreazione medicalmente assistita negati in Italia dalla legge 40.
La proposta di legge depositata oggi mira a modificare l’articolo 5 della legge 40/2004, che attualmente limita l’accesso alla Pma alle sole coppie eterosessuali coniugate o conviventi.
Un vincolo che produce una discriminazione basata sullo stato civile e sull’orientamento sessuale, costringendo moltissime donne italiane a intraprendere i cosiddetti ‘viaggi della speranza’ all’estero o a rinunciare definitivamente al proprio progetto di genitorialità. Il traguardo delle 50.000 firme necessarie per incardinare la legge in Parlamento è stato raggiunto dopo mesi di mobilitazione capillare: dalle azioni sui social ai video appelli delle mamme single e delle coppie di mamme, fino alle testimonianze dirette di figlie e figli nati in famiglie monoparentali o omoaffettive e agli eventi organizzati nelle piazze di tutta Italia.
La mobilitazione non si ferma con il deposito delle firme: nei prossimi mesi la campagna continuerà a crescere, portando la richiesta di accesso alla Pma nelle piazze e sui social, attraverso iniziative collettive e nuove occasioni di partecipazione.
L’obiettivo è allargare sempre più il movimento di persone che chiedono il superamento dei divieti della legge 40. Per partecipare a questo percorso e contribuire alle prossime iniziative è possibile registrarsi sul sito pmapertutte.it.
Pubblicato il 17 Novembre 2026