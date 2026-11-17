Sono state depositate ufficialmente ieri mattina al Senato le 56mila firme raccolte per la proposta di legge di iniziativa popolare “Pma per tutte”, promossa dall’associazione Luca Coscioni insieme a una rete di oltre 50 organizzazioni, mamme single, coppie di mamme, cittadini e cittadine.

A fare da cornice alla consegna formale delle sottoscrizioni è stato il flash mob “Deposito bagagli. Non partiamo più”, in Piazza Capranica a Roma.

Decine di attivisti e attiviste si sono presentati in piazza portando con sé una valigia: un gesto corale e simbolico per rappresentare visivamente le centinaia di donne single e coppie di donne che ogni anno sono costrette a varcare i confini nazionali, affrontando enormi costi emotivi ed economici, pur di accedere a percorsi di procreazione medicalmente assistita negati in Italia dalla legge 40.

La proposta di legge depositata oggi mira a modificare l’articolo 5 della legge 40/2004, che attualmente limita l’accesso alla Pma alle sole coppie eterosessuali coniugate o conviventi.

Un vincolo che produce una discriminazione basata sullo stato civile e sull’orientamento sessuale, costringendo moltissime donne italiane a intraprendere i cosiddetti ‘viaggi della speranza’ all’estero o a rinunciare definitivamente al proprio progetto di genitorialità. Il traguardo delle 50.000 firme necessarie per incardinare la legge in Parlamento è stato raggiunto dopo mesi di mobilitazione capillare: dalle azioni sui social ai video appelli delle mamme single e delle coppie di mamme, fino alle testimonianze dirette di figlie e figli nati in famiglie monoparentali o omoaffettive e agli eventi organizzati nelle piazze di tutta Italia.

La mobilitazione non si ferma con il deposito delle firme: nei prossimi mesi la campagna continuerà a crescere, portando la richiesta di accesso alla Pma nelle piazze e sui social, attraverso iniziative collettive e nuove occasioni di partecipazione.

L’obiettivo è allargare sempre più il movimento di persone che chiedono il superamento dei divieti della legge 40. Per partecipare a questo percorso e contribuire alle prossime iniziative è possibile registrarsi sul sito pmapertutte.it.



Pubblicato il 17 Novembre 2026