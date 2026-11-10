PMA: in Italia un bambino su venti nasce grazie alla fecondazione assistita

I nuovi dati Sempre più bimbi nascono in Italia con il supporto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Nei 320 centri attivi nel Paese – 95 pubblici, 18 privati convenzionati, 207 privati (di cui 9 in Sicilia con una convenzione parziale e numero di cicli limitati) – le coppie trattate salgono nel 2024 a quota 92.394 (79.065 con gameti della coppia e 13.329 con gameti donati), in aumento rispetto alle 89.870 del 2023. 🔴🆕Aggiungi https://demografica.adnkronos.com/ alle fonti preferite e non dimenticare di seguire il canale Youtube di Adnkronos per altre video notizie



Pubblicato il 10 Novembre 2026