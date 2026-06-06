Attualità

Plusvalenze Juve, archiviato procedimento su bilancio 2022

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Gip presso il tribunale di Roma ha archiviato il procedimento sulla Juventus, per indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato il club bianconero in una nota, pubblicata sui canali ufficiali della società: "Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato del 6 dicembre 2023 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti aziendali e non la Società, che non era indagata". Il caso riguardava le plusvalenze da "operazioni incrociate" e "manovre stipendi", oggetto dell'inchiesta di Torino e di procedimenti Consob. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Instabilità globale, le nuove sfide al centro dell’assemblea di Manageritalia executive professional

24 minuti fa

MotoGp, Marquez in pole in Ungheria. Seconda fila per gli italiani

28 minuti fa

Non poteva pagare l’hotel, oggi può vincere il Roland Garros: chi è Chwalinska, finalista a sorpresa

43 minuti fa

Papa arrivato a Madrid: “Preoccupato per l’Ucraina, va promosso il negoziato”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio