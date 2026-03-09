PlayStation Store, Sony sperimenta i prezzi dinamici

(Adnkronos) – PSprices, sito specializzato nel monitoraggio dei listini digitali, ha recentemente rilevato anomalie nelle API di Sony che suggeriscono l'adozione di strategie di pricing dinamico sulla piattaforma PlayStation. Il colosso di Tokyo starebbe testando prezzi differenti per i medesimi prodotti in base al singolo utente. Si tratta di una pratica già consolidata nel settore dei trasporti o del retail online, ma che finora era rimasta sostanzialmente estranea ai negozi digitali di videogiochi, storicamente legati a listini uniformi per intere aree geografiche. L'esperimento in corso coinvolgerebbe oltre 150 titoli distribuiti in 68 diverse regioni, escludendo per il momento il mercato statunitense e quello giapponese. L'obiettivo attuale non sembrerebbe orientato al rialzo arbitrario dei costi, quanto piuttosto alla modulazione di sconti specifici che oscillano tra il 5 e il 17,5 percento. Produzioni di punta come l'ultima avventura di Peter Parker in Spider-Man 2, le epopee norrene del "fantasma di Sparta" in God of War o il celebre kolossal western di Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, figurano tra i software oggetto della sperimentazione. Nonostante l'iniziativa possa tradursi in un risparmio immediato per una parte dell'utenza, l'introduzione di tariffe non uniformi rischia di generare forti critiche all'interno della community. La percezione di un trattamento arbitrario, dove un giocatore potrebbe acquistare Civilization VII a un prezzo sensibilmente superiore rispetto a quello proposto a un altro utente nello stesso mercato, rappresenta una criticità per la reputazione del brand. La trasparenza del mercato digitale rimane un tema sensibile, specialmente nel momento in cui l'algoritmo inizia a definire il valore di un contenuto in modo soggettivo e opaco.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Marzo 2026