PlayStation Plus, quali sono i giochi di aprile 2025

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha reso noto l'elenco dei titoli che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Essential a partire dal 1° aprile fino al 5 maggio 2025. Nel dettaglio, per gli utenti PlayStation 4 sarà disponibile "Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory". Il videogioco narra la storia di un giovane accusato ingiustamente, che si trova costretto a immergersi nel mondo digitale per dimostrare la propria innocenza. La trama si sviluppa attraverso un intreccio di eventi che collegano il mondo reale a quello virtuale, offrendo un'esperienza che combina elementi di avventura, strategia e combattimento. Gli utenti PlayStation 5 potranno invece accedere a "RoboCop: Rogue City". Il titolo permette di impersonare il celebre cyborg poliziotto, impegnato a riportare l'ordine nelle strade pericolose di Old Detroit. Il gameplay si articola in un'avventura in prima persona, dove l'uso di armi e il potenziamento delle abilità cibernetiche risultano fondamentali per affrontare la criminalità. La narrazione, che si colloca tra gli eventi di RoboCop 2 e 3, offre una trama originale con la partecipazione di Peter Weller, l'attore originale del film, che riprende il ruolo attraverso la sua voce. Infine, "The Texas Chain Saw Massacre", disponibile sia per PlayStation 5 che per PlayStation 4, propone un'esperienza horror asimmetrica in terza persona. Il giocatore può scegliere di impersonare i membri della famiglia Slaughter o le loro vittime, in un contesto ispirato al celebre film del 1974. La dinamica di gioco si basa sulla contrapposizione tra la necessità di fuggire e nascondersi per le vittime, e la ricerca e l'eliminazione per i membri della famiglia. Il titolo offre un'esperienza di sopravvivenza intensa, mettendo alla prova le capacità di strategia e furtività dei giocatori. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2025