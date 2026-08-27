PlayStation Plus, i giochi mensili di settembre

(Adnkronos) – Sony ha annunciato la line-up dei giochi inclusi da settembre nell'abbonamento PlayStation Plus, quattro titoli molto diversi tra loro che saranno scaricabili dagli abbonati a partire da martedì 1° settembre fino a lunedì 5 ottobre. Il titolo di maggior peso è Sniper Elite: Resistance, disponibile su PS5 e PS4, titolo che affianca stealth, combattimento tattico in terza persona e le meccaniche da cecchino che hanno reso celebre la serie. L'ambientazione si sposta nella Francia occupata, con una trama che si sviluppa in parallelo agli eventi di Sniper Elite 5. La campagna è affrontabile in cooperativa e torna la modalità Axis Invasion, in cui è possibile intromettersi nella partita di un altro giocatore nei panni di un cecchino nemico. Non manca il comparto competitivo online, con scontri fino a 16 giocatori per guadagnare esperienza, medaglie e trofei, oltre a una modalità sopravvivenza cooperativa per un massimo di quattro persone. Per gli appassionati di sport arriva invece MLB The Show 26, esclusiva PS5, che punta su modalità rinnovate ed effetti da stadio più curati. Tra le novità, un percorso in Road To The Show ampliato con l'accesso alla MLB Draft Combine e undici nuovi college, oltre alla possibilità di costruire una squadra con carte giocatore di ogni epoca del baseball, incluse quelle di rarità Red Diamond legate a eventi come il World Baseball Classic e l'All-Star Game 2026. Gli abbonati PlayStation Plus riceveranno inoltre, per un periodo limitato, il bundle Jump Star, pensato per dare una spinta iniziale sia al proprio giocatore in carriera sia alla squadra in Diamond Dynasty. Il terzo titolo è Wobbly Life, disponibile su PS5 e PS4: un sandbox open world giocabile fino a quattro persone, online o in cooperativa locale a schermo diviso, dove gran parte degli elementi dello scenario è interattiva. Tra missioni a tema, minigiochi e segreti sparsi su un'isola tropicale, il gioco offre anche una modalità Arcade con varianti come Trash Zone, Hide & Seek e Wobble Run. Chiude la selezione Chained Echoes, su PS4, un GDR per singolo giocatore in stile 16 bit che racconta il viaggio di un gruppo di eroi attraverso il continente di Valadis, diviso da un conflitto tra tre regni. Tra altopiani, arcipelaghi e città sommerse, il combattimento alterna spade, magia e mech pilotabili, in un omaggio dichiarato ai classici del genere. Per chi non avesse ancora completato la raccolta di agosto, il tempo stringe: gli abbonati hanno fino a domenica 31 agosto per aggiungere alla propria libreria Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk e Signalis, prima che i tre titoli lascino il catalogo mensile.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026