(Adnkronos) – A partire dal 1° dicembre, gli abbonati al livello PlayStation Plus Essential potranno riscattare senza costi aggiuntivi una selezione che spazia dall’orrore claustrofobico all’azione frenetica, fino al ritorno di un classico dello sport su tavola. Il primo titolo della lista è Amnesia: The Bunker per PlayStation 4, l’esperienza horror in prima persona sviluppata dagli autori di Soma. Ambientato in un desolato bunker della Prima Guerra Mondiale, il gioco mette gli utenti nei panni del soldato francese Henri Clement, armato soltanto di un revolver con un singolo proiettile e di una rumorosa torcia a dinamo. La sopravvivenza dipende dalla capacità di gestire risorse scarse e di adattarsi a una minaccia imprevedibile che reagisce a ogni suono e movimento, rendendo ogni partita diversa dalla precedente.

Sul versante dell’azione trova spazio Dragon Ball Xenoverse 2, proposto sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5. Il titolo consente di creare un proprio guerriero personalizzato ed esplorare Conton City, allenandosi sotto la guida dei personaggi più celebri dell’opera di Akira Toriyama per difendere il corso della storia da nemici formidabili. Oltre alla componente narrativa, l’esperienza offre modalità multigiocatore online che permettono di sfidare altri utenti in duelli competitivi o di collaborare nei Raid contro avversari colossali.

Completa l’offerta di dicembre Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, disponibile anch’esso nelle versioni per entrambe le console Sony. Il pacchetto ripropone in risoluzione 4K i due storici capitoli della saga dedicata allo skateboard, recuperando la classica formula a sessioni da due minuti insieme a nuovi parchi, skater aggiuntivi e una colonna sonora rinnovata. L’opera include inoltre versioni ampliate degli editor Create-A-Skater e Create-A-Park, introducendo per la prima volta la possibilità di progettare obiettivi personalizzati da condividere con gli amici.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026