“Pizza in Piazza per Tutti” a Orta Nova

Una piazza piena, centinaia di pizze sfornate e un obiettivo chiaro: fare del bene. Orta Nova ha risposto con entusiasmo a “Pizza in Piazza per Tutti”, l’iniziativa benefica promossa dal Comune e dalla Pro Loco Orta Nova, con il coinvolgimento di numerose associazioni, pizzaioli, ristoratori e panettieri del territorio. L’evento, andato in scena sabato scorso nella centrale piazza Pietro Nenni, ha richiamato centinaia di cittadini. Il ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza a sostegno di due giovani concittadini affetti da gravi patologie e bisognosi di cure ospedaliere, dando all’iniziativa un forte valore solidale. Inserita nel programma delle manifestazioni natalizie, “Pizza in Piazza per Tutti” ha fatto registrare un’ampia partecipazione. Decine di operatori enogastronomici locali hanno lavorato gratuitamente, animati da uno spirito di collaborazione che ha permesso di sfornare centinaia di pizze direttamente in piazza, trasformata per una sera in un grande spazio di condivisione. Sul palco centrale invece il “Forever Young Show” di Ritmo 80, ha fatto divertire giovani e famiglie, trasformando la piazza in una discoteca a cielo aperto. Un evento che conferma quanto emerso già nella scorsa estate, una città che nel segno della solidarietà e della voglia di riscatto sociale, ha dimostrato di voler, anche attraverso gli eventi, scrivere una pagina nuova di partecipazione e socialità.



Pubblicato il 30 Dicembre 2025