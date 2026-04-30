Più di 8mila spettatori per l’anno del rischio culturale degli Apocrifi

Dopo sei mesi in scena, “respIRA”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, ha chiuso ieri sera la sua programmazione annuale con un’assemblea di fine anno aperta alla città che, come da tradizione, si è trasformata in un’occasione profonda per confrontarsi e ragionare assieme alle istituzioni, agli operatori del settore e al pubblico sulle politiche culturali di una città e di un territorio.

L’appuntamento, intitolato poeticamente “respIRA: se fossero solo numeri non moriremmo di desiderio”, ha preso il via con un report dettagliato su tutti i numeri della stagione ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture e Bottega degli Apocrifi, che permette di far confluire nella stagione il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Le tre sezioni della stagione – la prosa, le domenicali e le mattine delle scuole – hanno coinvolto 8.088 spettatori per 31 titoli programmati, 26 compagnie coinvolte e 48 giornate di spettacolo. Rispetto alla media degli spettatori delle due precedenti stagioni, gli ingressi hanno raggiunto un incremento dell’8,5%.

Solo la prosa di “respIRA”, che ha ospitato fra gli altri nomi come Rafael Spregelburd, Gabriele Vacis, Davide Enia, il collettivo Sotterraneo, Luca Bizzarri e Francesco Montanari e il Focus danza (una delle novità più riuscite di questa stagione) ha coinvolto ben 4.531 spettatori, con una media di 298 spettatori a replica, mentre le domenicali 1.028 e le mattine del teatro 2.530 spettatori.

Per la prosa sono stati sottoscritti un totale di 224 abbonamenti, che hanno inciso per l’89% sugli ingressi totali. Rispetto alla precedente stagione, gli abbonati sono cresciuti del +32,8%, confermando che sottoscrivere un abbonamento significa credere che il teatro sia un luogo da abitare, stagione dopo stagione. A testimonianza del grande lavoro di fidelizzazione fatto in questi anni, e che oggi permette di parlare di una vera e propria comunità teatrale cresciuta attorno al “Dalla”, i 101 abbonamenti venduti al buio prima della presentazione ufficiale dei titoli: una novità che ha confermato la totale fiducia riposta dagli spettatori nei confronti delle scelte artistiche degli Apocrifi.

Il pubblico del “Dalla” ha apprezzato e sostenuto proposte innovative, poco legate alla circuitazione teatrale tradizionale, confermando la platea di Manfredonia come una delle più qualificate e attente alle nuove proposte del contemporaneo.

“Questa stagione, come tutto il nostro lavoro qui a Manfredonia, risponde alla volontà di sostenere clandestinamente il rischio culturale. Il Ministero della Cultura, con il decreto del 23/12/2024, ha cancellato dagli obiettivi del finanziamento pubblico allo spettacolo dal vivo il sostegno al rischio culturale, premiando quelle imprese che hanno incassi da botteghino più elevati, inducendo quindi chi programma a scegliere proposte con un gradimento sicuro da parte del pubblico. La Regione Puglia ha recepito queste indicazioni. Noi abbiamo idealmente disobbedito. La nostra risposta a una visione nella quale fatichiamo a riconoscerci si è concretizzata in biglietti a un costo inferiore alla media nazionale, una programmazione che sfida il già visto, le convenzioni, le norme prestabilite; un focus danza con un’affluenza oltre la media italiana e l’ospitalità di sette progetti artistici con un numero limitato di spettatori, dunque con un incasso inferiore per chi li ospita. Se ci fossimo limitati a stare comodi, il nostro pubblico non avrebbe visto ‘Pietas’ o ‘Diciassette Cavallini’, oppure ‘Il fuoco era la cura’ o ‘Sottosopra’. Questa disobbedienza non è solitaria: ringraziamo il Comune di Manfredonia e Puglia Culture, due istituzioni che non hanno paura di osare, di vincere e di fallire assieme. E grazie al nostro pubblico, che ha imparato a rischiare con noi, a sostenere questa nostra impresa, a stupirsi ogni volta di fronte a una novità, all’ignoto”, hanno raccontato Cosimo Severo e Stefania Marrone della Bottega degli Apocrifi.



Pubblicato il 30 Aprile 2026