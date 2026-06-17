“Più controlli e rafforzamento immediato attività di vigilanza”

“Lo stop al lavoro nelle ore più calde è un atto di civiltà, ma senza controlli seri rischia di restare solo sulla carta. Nei cantieri del nostro territorio non si può continuare a lavorare sotto il sole nelle ore più pericolose”. Lo dichiara Savino Tango, segretario generale della Fillea Cgil di Foggia, con riferimento all’ordinanza della Regione Puglia che introduce misure a tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature, prevedendo il divieto di attività lavorative nelle ore più calde della giornata, tra le 12:30 e le 16:00, nei giorni a rischio elevato. “Una misura necessaria – secondo il sindacato – , ora servono controlli, perché non basta l’emanazione dell’ordinanza, è fondamentale garantirne la piena applicazione”. Il sindacato sottolinea che “la salute viene prima del profitto”, ed è per queste ragioni che la Fillea Cgil di Foggia ribadisce con forza che “il tema non è emergenziale, ma strutturale: le alte temperature rappresentano un rischio reale, con possibili conseguenze gravi come colpi di calore, malori e infortuni anche mortali”. Il sindacato chiede pertanto un “rafforzamento immediato delle attività di vigilanza, più controlli nei cantieri e nei luoghi di lavoro, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e interventi tempestivi in caso di violazioni”.



Pubblicato il 17 Giugno 2026