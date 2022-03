Pitta: “Nuove energie e competenze per il rafforzamento dell’azione amministrativa”

La maggioranza consiliare, che sostiene il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, accoglie il Partito Democratico ed il consigliere comunale Davide Colucci. La decisione unanime è stata formalizzata nel corso di una riunione dei gruppi consiliari di maggioranza, svoltasi in data 29 marzo 2022, alla presenza del primo cittadino, del segretario cittadino del Pd, Ernesto Giannetta, e dei consiglieri Antonio Dell’Aquila e Davide Colucci.“Con grande soddisfazione, raggiungiamo – afferma il sindaco – una nuova conquista a sostegno della coalizione che governa Lucera, aggiungendo ulteriori esperienze, competenze ed energie propulsive, che saranno utilissime al rafforzamento dell’azione politico-amministrativa. L’intesa si è realizzata sulla base della condivisione delle principali tematiche da affrontare e sulla volontà di attivarsi, in maniera condivisa e fattiva, per cogliere al meglio tutte le opportunità di crescita, legate anche alle risorse del PNRR”.“A meno di un anno e mezzo dall’inizio della mia sindacatura, vedere la maggioranza consiliare allargarsi e fortificarsi è motivo di orgoglio personale – sottolinea il primo cittadino – perché certifica sia il valore del programma elettorale che la qualità del gruppo di lavoro, che si è progressivamente formato, impegnandosi sempre più per raggiungere importanti risultati per la collettività”.Per il sindaco, “Lucera ha bisogno di una nuova stagione di unità e partecipazione, che consenta di guardare al futuro con serenità e rinnovato entusiasmo, per operare, generosamente e quotidianamente, al fine di rispondere – conclude Pitta – alle istanze dei cittadini di Lucera, che giustamente ci chiedono di rilanciarne la qualità della vita e lo sviluppo nel contesto provinciale, regionale e nazionale”.

