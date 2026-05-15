Pistoia Capitale Italiana del Libro si prepara a ospitare il Salone delle Riviste il prossimo dicembre

(Adnkronos) – Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 accoglie con entusiasmo l’annuncio dato dal mInistro della Cultura, Alessandro Giuli, della designazione quale sede della prima edizione del Salone delle Riviste. Intervenendo all'inaugurazione del Salone del Libro di Torino, il ministro Giuli ha infatti rivelato che la città toscana ospiterà nel mese di dicembre l’evento, un'iniziativa dal Ministero curata dal Centro per il Libro e per la Lettura, presieduto da Giuseppe Iannaccone e diretto da Luciano Lanna. "L’annuncio riempie di soddisfazione e orgoglio" la città, spiega un comunicato, che vede nell’assegnazione della sede del primo Salone delle Riviste un ulteriore riconoscimento del percorso culturale che Pistoia sta portando avanti da anni e un’occasione preziosa per rafforzare il valore della lettura, dell’editoria e del confronto delle idee. Accanto al ricco calendario di eventi che contraddistingue ogni mese di questo 2026, Pistoia offre molte iniziative per coinvolgere lettori abituali e nuovi presso spazi pubblici tradizionali e non: dal librobus (un pulmino che raggiunge ogni due settimane gli anziani non automuniti per portarli in biblioteca) alla lista di nozze in libreria che è un servizio unico per gli sposi con la possibilità di ordinare libri e cadeaux in occasione del loro giorno più bello. Il libro sospeso, un'opportunità per regalare un libro a chi ne ha bisogno, e i Giochi di lettura: premi per i partecipanti con buoni da utilizzare nelle librerie del territorio. Ancora, le favole al telefono, letture ad hoc pensate per i bambini costretti a casa dalla malattia, e i book parties, momenti di lettura silenziosa condivisa. Infine, le buste a sorpresa, proposte tematiche e un libro in regalo preparato ad hoc dai bibliotecari pistoiesi.

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Pubblicato il 15 Maggio 2026