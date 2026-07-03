Pisani al sindaco di Cerignola: “Avrete un commissariato di primo livello’”

“Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno si sta attivando per elevare il Commissariato di Polizia di Cerignola a struttura di primo livello insieme ad altre pochissime città, tra le quali ha menzionato San Benedetto del Tronto, sedi tutte qualificate da Pisani come grandi commissariati”. Lo rende noto con un post social il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, che ha avuto una conversazione telefonica con il capo della Polizia, Vittorio Pisani. Il sindaco e l’assessora alla sicurezza di Cerignola, Teresa Cicolella, hanno partecipato nella prefettura di Foggia al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a seguito dell’escalation criminale in città. Durante l’incontro Bonito ha ribadito la necessità di elevare il commissariato allo status di primo livello. Per il raggiungimento di questo importante obiettivo – stando a quanto riferito dal primo cittadino – il capo della Polizia ha sottolineato che occorre una variazione della spesa ministeriale, già messa in cantiere. “Il capo della Polizia – ha rilevato Bonito – ha spiegato che è in corso la individuazione del vicequestore da destinare in pianta stabile alla dirigenza del Commissariato di Polizia della nostra città, individuazione per la quale ha assicurato tempi brevi e ha informato che è in corso una revisione degli organici della quale potrà godere anche l’Ufficio di Cerignola. Il dialogo diretto con il capo della Polizia è sintomatico dell’attenzione riposta sulla nostra città a difesa della comunità”. La grave escalation di criminalità predatoria che sta stringendo in una morsa soffocante i cittadini, i commercianti e il tessuto economico di Cerignola e dell’intera Capitanata necessita di risposte urgenti e concrete. A seguito dei recenti sviluppi istituzionali, interviene con una nota ufficiale il Segretario Cittadino di Fratelli d’Italia, Franco Reddavide, evidenziando il legame diretto tra l’azione del partito locale e i provvedimenti delle ultime ore. «Solo pochi giorni fa, interpretando l’esasperazione e la preoccupazione di una comunità esausta, ho voluto indirizzare una lettera accorata e formale direttamente al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un grido d’aiuto volto ad accendere un faro definitivo sulle criticità legate alla sicurezza e alla legalità nella nostra provincia. Registriamo oggi, con profonda soddisfazione, i primi immediati segnali di una pronta reazione da parte dei vertici dello Stato».

La mobilitazione governativa si è tradotta nella convocazione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica da parte del Prefetto di Foggia per fare il punto sulle azioni strategiche di contrasto. A stretto giro è seguita la telefonata istituzionale di contatto e solidarietà tra il Capo della Polizia, il Dottor Vittorio Pisani, e il sindaco di centrosinistra Francesco Bonito. «Se da un lato accogliamo con grande favore l’attenzione del Governo Meloni, che dimostra ancora una volta di saper ascoltare le istanze dei territori senza lasciare solo nessuno, dall’altro lato non possiamo non evidenziare il tempismo del sindaco Bonito. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale di centrosinistra, dopo mesi di colpevole torpore di fronte a furti, spaccate e microcriminalità diffusa, non utilizzi questa autorevole interlocuzione istituzionale come una mera passerella politica o uno scudo dietro cui trincerarsi per coprire le proprie storiche mancanze amministrative».Secondo il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, la sicurezza urbana non può ridursi a interventi emergenziali o a “punti della situazione” tardivi. È fondamentale che il Comune svolga la propria parte sul piano della prevenzione ordinaria e del controllo quotidiano del territorio.

«La sicurezza si costruisce giorno per giorno potenziando il corpo di Polizia Locale, garantendo la piena efficienza dei sistemi di videosorveglianza cittadina e presidiando attivamente i quartieri più a rischio. Fratelli d’Italia ha tracciato la strada, portando la voce di Cerignola direttamente sui tavoli del Governo centrale. Vigileremo passo dopo passo affinché alle telefonate e ai tavoli tecnici seguano subito fatti tangibili: più uomini e più mezzi per le Forze dell’Ordine. I cerignolani hanno il sacrosanto diritto di vivere, lavorare e fare impresa in totale serenità».



Pubblicato il 3 Luglio 2026