Attualità

Pisa, trovato cadavere nell’Arno a Santa Croce﻿: a dare l’allarme un passante

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato nel fiume Arno questa mattina dai vigili del fuoco di Pisa: a dare l'allarme, intorno alle 10.10, è stato un passante che ha notato il cadavere, all'altezza del ponte della strada provinciale 44 nel comune di Santa Croce sull'Arno. Sul posto i carabinieri per l'identificazione e i rilievi del caso.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma in zona Champions

13 minuti fa

Manuela Arcuri, la separazione dal marito: “Ci siamo dati per scontati”

16 minuti fa

Arbitra di 17 anni aggredita in Sardegna, interviene l’Aia: “Superato ogni limite”

50 minuti fa

Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince due bronzi e torna nel medagliere

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio