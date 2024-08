Pisa, incendio in appartamento: morta una bambina

(Adnkronos) – E' morta una bambina che era stata trovata priva di sensi durante lo spegnimento di un incendio in un appartamento al secondo piano di un edificio a Santa Croce sull'Arno, Pisa. La piccola era stata trovata priva di sensi dai vigili del fuoco ed era stata affidata al personale del 118 che per tutto il tragitto verso l'ospedale ha tentato di rianimarla ma invano, una volta giunta al nosocomio i medici hanno potuto solo constatarne le morte. I vigili del fuoco sono riusciti con un'autoscala ad evacuare altri tre bambini e due adulti, di cui una donna incinta, che non potevano uscire dalla propria abitazione, che si trova accanto a quella in cui sono divampate le fiamme. Sul posto anche i carabinieri. Ancora da accertare le cause del rogo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Agosto 2024