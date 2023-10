Pisa, crolla tetto casa abbandonata: 17enne muore sotto macerie

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto per il crollo di una parte del tetto di una casa abbandonata, in località Fornacette, nel comune di Calcinaia (Pisa). Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute intorno alle 17:15 in via delle Case Bianche, in aperta campagna, per le operazioni di soccorso sotto le macerie. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto il ragazzo esanime: nonostante la rianimazione effettuata dai sanitari del 118 è stato dichiarato il decesso alle ore 17:45 Sul posto i carabinieri per le indagini del caso. Da una prima ricostruzione, in quel momento all’interno dell'edificio abbandonato c'era un gruppo di ragazzi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Ottobre 2023