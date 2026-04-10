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Pisa, 12enne ferita con le forbici da coetanea nei bagni della scuola

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(Adnkronos) – Ancora un episodio di violenza nelle scuole. Una ragazzina di 12 anni è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni del'istituto. E' accaduto questa mattina in una scuola media della provincia di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La ragazzina ferita è stata ricoverata in ospedale in condizioni giudicate non gravi. La dodicenne responsabile dell'aggressione, della quale ancora non si conoscono i motivi, è stata accompagnata dai genitori nella caserma dei carabinieri. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Aprile 2026

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