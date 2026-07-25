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Pirlo nuovo ct, Calenda: “Chi fa propaganda per Russia non dovrebbe ricoprire cariche nazionali”

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(Adnkronos) – "Chi fa o ha fatto propaganda per la Russia dopo il 2022" anno dell'invasione dell'Ucraina "non dovrebbe ricoprire cariche nazionali". E' questo il commento lapidario che Carlo Calenda, leader di Azione, affida all'Adnkronos sul ruolo di ambasciatore di Fonbet, provider di scommesse russo, di Andrea Pirlo

, che dovrebbe rivestire la nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Luglio 2026

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