Pirelli, in 2025 record di riconoscimenti all’innovazione del gruppo

(Adnkronos) – È stato un 2025 da record per l’innovazione di Pirelli, grazie ai premi conquistati nei test e ai riconoscimenti alla tecnologia Cyber Tyre, tutti assegnati da enti indipendenti e riviste specializzate. I nuovi pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion, infatti, hanno ottenuto nel corso dell'anno 27 podi, fra cui 15 primi posti, nelle 34 prove comparative cui hanno partecipato. In particolare, i prodotti lanciati nel 2025 per il mercato globale, P Zero e Cinturato, hanno conquistato entrambi il primo gradino del podio per due volte. Anche il Cinturato All Season SF3 continua il suo ciclo di risultati positivi, con 11 vittorie nello scorso anno. Inoltre, la tecnologia Pirelli Cyber Tyre ha ricevuto nel corso dell’anno quattro riconoscimenti in diversi Paesi del mondo, confermando il ruolo chiave di questa tecnologia nella rivoluzione della mobilità verso un futuro connesso e sempre più sicuro. Tra i prodotti presentati nell’anno appena concluso, il nuovo P Zero, pensato per le auto sportive e arrivato alla sua quinta generazione, ha ottenuto due vittorie: è stato eletto il migliore fra gli estivi ultra-high performance da Tyre Reviews e ha conquistato la prima posizione nei test del magazine britannico Auto Express, confermando le caratteristiche di performance e sicurezza annunciate al lancio. Anche il nuovo Cinturato, estivo dedicato alle vetture premium, dalle berline ai CUV, ha registrato due vittorie – tra cui quella di Tyre Reviews – oltre a due podi, dimostrando un perfetto equilibrio tra sicurezza ed efficienza. Fra i prodotti winter, il P Zero Winter 2, ha ottenuto, oltre a un podio, la vittoria ai test della storica rivista svedese Teknikens Värld, nella categoria pneumatico invernale non chiodato per le strade dell’Europa centrale. Tali pneumatici, peraltro, sono fra quelli maggiormente caratterizzati dalla presenza di specialties, le tecnologie Pirelli che contribuiscono ad aumentare i benefici per l’automobilista, a partire dalle tecnologie antiforatura (Runflat e RunForward) fino a quelle dedicate a ridurre il rumore da rotolamento in abitacolo (Pirelli Noise Cancelling System). Sotto la lente del mercato e dei test delle riviste si conferma il segmento all season. Qui nel 2025 ha dominato il Pirelli Cinturato All Season SF3, il più recente aggiornamento del prodotto per vetture medie e compatte, che ha totalizzato undici vittorie e tre podi nelle comparative a cui ha preso parte. “Ha convinto per la sua capacità di posizionarsi come la giusta via di mezzo e di dominare tutte le discipline in sicurezza”, ha motivato Autobild Sportscars nell’assegnare la vittoria, mentre, secondo Tyre Reviews, “Non c'è molto che questo pneumatico non possa fare”. Lo Scorpion All Season SF3, prodotto che estende le caratteristiche tecniche del Cinturato All Season SF3 alle esigenze dei SUV, lanciato nell’ultimo trimestre, ha già ottenuto una vittoria. I risultati ottenuti dalla gamma All Season SF3 sono valsi a Pirelli i titoli di All Season Champion 2025 e Top Manufacturer of All Season Tyres, rispettivamente da parte del club automobilistico della Germania, Automobilclub von Deutschland (AvD), e dalla prestigiosa rivista tedesca AutoBild. La tecnologia Pirelli Cyber Tyre – primo sistema al mondo, hardware e software, capace di raccogliere dati da sensori nei pneumatici ed elaborarli tramite algoritmi proprietari, comunicando in tempo reale con l’elettronica del veicolo – ha ricevuto nel corso dell’anno quattro premi internazionali. Negli USA è stata riconosciuta come la tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici agli Autotech Breakthrough Awards; in Francia, all'ottava edizione degli Automobile Awards, si è aggiudicata il primo premio nella categoria sicurezza; dalla giuria indipendente AutoBest, che rappresenta 32 Paesi europei, ha ricevuto il “SafetyBest Award”; infine la società statunitense di market analysis Frost & Sullivan ha nominato Pirelli “Company of the year” per la portata innovativa di Cyber Tyre, tecnologia che “evidenzia come i sistemi digitali siano in grado di ridefinire anche i componenti tradizionali dell’automotive”, si legge nelle motivazioni.

Pubblicato il 13 Gennaio 2026