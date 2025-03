Pippi Calzelunghe compie 80 anni, la prima bambina ribelle della letteratura

(Adnkronos) –

Pippi Calzelunghe compie 80 anni. E' stata la prima bambina ribelle della letteratura, un'eroina per tutte le generazioni di lettori, che ha insegnato ai bambini di mezzo mondo a essere indipendenti e a credere in se stessi. Un fenomeno da oltre 70 milioni di copie nel mondo, oltre mezzo milione di copie vendute solo in Italia, tradotto in 80 lingue. "Prima e dopo Pippi, questo è il nuovo criterio di datazione per la moderna letteratura per l'infanzia", sostiene la scrittrice Bianca Pitzorno. Nel 1944 Astrid Lindgren terminava di scrivere 'Pippi Calzelunghe' che alla sua uscita l'anno dopo in Svezia causò un profondo rivolgimento di costumi e grande scandalo fra i benpensanti. Molte delle ragazze che alla fine degli anni Sessanta parteciparono ai movimenti studenteschi, dichiararono di essersi ispirate a Pippi. A contribuire alla popolarità della bambina forte, allegra e furba che vive sola a Villa Villacolle e non ha paura di niente contribuì nel 1969 anche il telefilm interpretato da Inger Nilsson. "Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola, ma ora non più, perché Pippi è con me", scrisse all'autrice Astrid Lindgren una bambina giapponese.

Nata il 14 novembre 1907 a Vimmerby, nella campagna meridionale della Svezia, Astrid Lindgren ebbe nel padre un esempio ideale di narratore orale, scanzonato e fantasioso. Entrò giovanissima nel mondo editoriale come direttrice di collana per l'infanzia. Nel novembre 2001, quando le fu chiesto cosa desiderasse per il suo 94° compleanno, disse "Pace nel mondo e vestiti carini". Morì poche settimane dopo, il 28 gennaio 2002 a Stoccolma. L'8 marzo dello stesso anno il governo della Svezia ha istituito in suo onore uno dei più prestigiosi premi letterari in assoluto: l'Astrid Lindgren Memorial Award, destinato alla letteratura per l'infanzia. La casa editrice Salani festeggia l'anniversario facendo arrivare oggi, martedì 25 marzo, in libreria l'edizione celebrativa del romanzo 'Pippi Calzelunghe' della scrittrice svedese Astrid Lindgren (1907-2002), con prefazione di Elisabetta Gnone (400 pagine, 22.90 euro). "La Svezia si identifica, prima ancora che in Pippi Calzelunghe, nella sua mamma: Astrid Lindgren", afferma la scrittrice Valeria Parrella. Gli 80 anni del libro saranno celebrati da Salani con un evento alla Children's Book Fair di Bologna, la fiera internazionale dei libri per ragazzi, martedì 1 aprile, alle ore 14.00. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2025