“Oggi la competitività si misura anche nella capacità di un Paese come l’Italia di presidiare le filiere strategiche, ma allo stesso tempo di ridurre le dipendenze che abbiamo ancora oggi dall’esterno. Sviluppare e produrre i principi attivi in Italia ed Europa significa rafforzare la sicurezza e l’autonomia strategica del nostro sistema sanitario”. Lo ha detto Nedim Pipic, Country Managing Director, Head of Human Pharma di Boehringer Ingelheim Italia, intervenendo alla presentazione del piano industriale al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il piano prevede un investimento da 160 milioni di euro nei prossimi 5 anni nello stabilimento Bidachem di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo



Pubblicato il 26 Novembre 2026