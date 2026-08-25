Attualità

Piove dentro l’aeroporto di Milano Malpensa, acqua vicino a bagagli e biglietteria

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Piove dentro l'aeroporto di Milano Malpensa con l'acqua penetrata vicino al toboga dei bagagli, la struttura sotterranea adibita allo smistamento e transito. A testimoniarlo, alcuni filmati che Adnkronos ha potuto visionare. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali "la pioggia è penetrata vicino al toboga dove vanno giù i bagagli e nei pressi della biglietteria" (VIDEO). "Non è la prima volta che accade – spiegano ancora all'Adnkronos – è 15 anni che è così quando piove: in questo modo si rischia di creare disagi al personale e ai viaggiatori".  "L'aeroporto di Malpensa è un colabrodo ogni volta che piove: basta così, bisogna intervenire". Così Renzo Canavesi, responsabile Cub Trasporti di Malpensa, commenta all'AdnKronos gli allagamenti. "È una storia che va avanti da 15 anni e ogni volta rischia di creare disagi a lavoratori e passeggeri", conclude.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Italia-Gb, Times: Meloni incontra leader opposizione Badenoch e l’avverte: “Non fare accordi con Farage”

15 minuti fa

Bimba morta a Palermo per difterite: i genitori denunciano i tre ospedali che l’hanno curata

16 minuti fa

Scuola tra Ai, metal detector, psicologo gratis e latino alle medie: le novità per il 2026/27

22 minuti fa

È morto Fabio Grossi, addio all’attore e compagno di vita di Leo Gullotta

23 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio