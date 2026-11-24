“Di fronte a una quantità di fonti di informazione molto più ampia rispetto al passato, dobbiamo convincere le persone a fidarsi di noi. Il pubblico deve sapere di poter trovare uno spazio sicuro e verificato, dove le notizie vengono raccontate per quello che sono”. Lo afferma Chiara Piotto, giornalista e conduttrice del podcast The Essential, intervenendo a Palazzo Farnese, a Roma, all’evento “Informazione e democrazia – Danger zone: Dai media alle urne”, dedicato alle sfide della disinformazione e alle interferenze nei processi democratici.



Pubblicato il 24 Novembre 2026