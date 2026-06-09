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Pioggia di fischi per Trump alla finale Nba, ma il tycoon nega: “Erano applausi”

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(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump è stato fischiato quando la sua immagine è apparsa sul maxischermo durante l'inno nazionale al Madison Square Garden di New York per la gara 3 delle finali NBA. "Erano soprattutto applausi'', ha detto Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'accoglienza ricevuta al Madison Square Garden. "Penso sia stata (un'accoglienza, ndr) molto positiva, certamente straordinaria'', ha aggiunto prima di salire a bordo dell'Air Force One per tornare a Washington.  "C'era molto rumore ed entusiasmo", ha detto Trump, aggiungendo che ''la partita è stata fantastica. Entrambe le squadre hanno giocato bene. Ci siamo divertiti molto ed è stato un piacere guardarla. Giocatori di grande talento''. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Giugno 2026

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