“Pio o Sebastiano?”, Turchia-Italia e il ‘giallo’ della sostituzione sbagliata dei fratelli Esposito

(Adnkronos) – Divertente siparietto durante il secondo tempo della partita di Nations League tra Italia e Turchia oggi, lunedì 27 settembre. Intorno all'ora di gioco, il ct Roberto Mancini decide una delle sostituzioni delle ripresa. Fuori Esposito, dentro Doumbia. Sì, ma quale Esposito? All'inizio, il quarto uomo richiama il numero 7, Pio, autore tra l'altro del gol del momentaneo 4-1. Lo staff tecnico azzurro però si accorge subito dell'errore e corre dall'assistente per chiarire il cambio giusto e l'errore dovuto allo stesso cognome. Viene così richiamato in panchina Sebastiano, il fratello. In una sorta di 'giallo' sullo scambio di persona già diventato virale sul web. Ad arricchire una serata in cui i fratelli Esposito hanno riscritto un pezzetto di storia azzurra, 26 anni dopo i fratelli Inzaghi, Simone e Filippo. Gli ultimi, prima di loro, a scendere in campo contemporaneamente con la maglia della Nazionale.

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Pubblicato il 28 Settembre 2026