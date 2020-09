Pinuccio porta il suo ultimo libro “Annessi e connessi”

Parte dai piccoli comuni dei Monti Dauni il tour di presentazioni in Capitanata di “Annessi e connessi. La vita al tempo dei social” (ISBN 9788891829375) ultimo lavoro editoriale di Pinuccio al secolo Alessio Giannone. Oggi alle ore 19.00 presso il giardino del Vanità Bakery di Rocchetta Sant’Antonio, il celebre inviato di Striscia La Notizia, presenterà il nuovo libro edito da Mondadori Electa. Un esilarante, spietato, illuminante viaggio dietro le quinte del mondo dei social. Ormai abbiamo tutti due vite. Quella in cui andiamo a fare la spesa al discount in tuta, spettinati, struccate, trascinandoci dietro i figli che non ne vogliono sapere di accompagnarci a pesare la lattuga, e quella che raccontiamo attraverso le immagini allettanti, seducenti, pensate e studiatissime che pubblichiamo su Facebook e su Instagram, la nostra vita di profilo. Ma come siamo arrivati a questo punto? E come funziona davvero il mondo virtuale in cui abbiamo deciso di traslocare le nostre esistenze? Tra hater, baby influencer e politici più attenti alle sponsorizzazioni che ai diritti dei cittadini, Pinuccio ci trascina, con la sua ironia, dietro le quinte della grande commedia condivisa di cui siamo quotidianamente attori e spettatori: la vita al tempo dei social.

La presentazione sarà anche l’evento di chiusura del cartellone delle iniziative estive dell’Associazione LiberaMente di Rocchetta Sant’Antonio che anche in tempo di covid non ha fatto mancare un bouquet di eventi soprattutto dedicati al mondo dell’editoria.

Pinuccio inoltre ha voluto scegliere Rocchetta come prima tappa nel nord della Puglia proprio perchè da qualche anno ha inserito nei suoi luoghi del cuore proprio i Monti Dauni, più volte luogo di ispirazione per il suo lavoro non solo di inviato ma anche di scrittore ed attore.

L’evento con ingresso gratuito, sarà contingentato in rispetto alle norme anti-covid pertanto è meglio prenotarsi al 3317576309. Al termine della presentazione l’autore si fermerà con i presenti per il tradizionale firma copie.

