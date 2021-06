Pintus risponde, la Curva Sud chiede chiarezza: la verità nel mezzo

Il campionato appena concluso, anzi in realtà si chiuderà definitivamente domenica perché ci sarà il verdetto della Lega Pro che vedrà una tra Padova ed Alessandria andare in B tramite gli spareggi, così come per la serie D, sempre domenica si concluderanno i playoff, volti ad eventuali ripescaggi. Per quanto concerne il Foggia la stagione si è conclusa con l’uscita al Secondo Turno dei playoff del girone contro il Bari, ma l’obiettivo era quello della salvezza ed invece la truppa guidata da mister Marchionni è riuscita ad andare ben oltre, gettando il cuore oltre l’ostacolo: centrando una nona posizione ed eliminando al Primo Turno dei playoff, la più quotata Catania. Ma da allora sino ad un paio di giorni fa, c’era stato il silenzio della società, A parlare tramite il sito del club, CalcioFoggia1920 è stata la dottoressa Assunta Maria Pintus, la quale ha toccato vari punti: “Nel voler accogliere e rispondere alle comprensibili sollecitazioni dei tifosi e dei media locali, il club rossonero intende riaffermare l’ininterrotto impegno che, insieme a tutto lo staff amministrativo e tecnico, sta profondendo per mettere a punto i numerosi adempimenti di natura amministrativa, impiantistica ed economica previsti per l’ottenimento della licenza nazionale, necessaria per la partecipazione del Calcio Foggia 1920 al prossimo campionato di C. Non è una novità, certo, ma occorre sempre considerare che devono anche essere impiegate ingenti risorse finanziarie per garantire sia l’iscrizione al campionato che la programmazione futura, in un momento non certo florido nella storia di tutti i club calcistici. In questo senso, stiamo anche valutando il rafforzamento della compagine societaria attraverso il potenziale ingresso di partner affidabili e capaci di sostenere, con noi, l’ambizioso progetto che nei prossimi giorni vi illustreremo dettagliatamente. Allo stesso tempo, continuiamo ad operare per mettere a punto il progetto tecnico con le importanti scelte che, a breve, andremo a compiere; per questo motivo, stiamo effettuando diverse valutazioni volte a selezionare i vari profili che andranno a comporre la rosa da presentare ai nastri di partenza della prossima stagione. Abbiamo anche, per tempo, già valutato le diverse location idonee ad ospitare il ritiro precampionato dei nostri atleti. Per questa ragione, ribadiamo che è più che normale, in questo momento, voler porre la massima concentrazione e dare priorità assoluta ai numerosi adempimenti ed ai gravosi impegni che l’iscrizione comporta”. Tradotto e riassunto in soldoni il messaggio del numero uno della società rossonera è molto chiaro, la priorità è dare continuità al progetto ‘ambizioso’, come il patron stesso ha asserito, dando priorità all’iscrizione al prossimo campionato, rafforzando la compagine societaria attraverso l’ingresso di altre figure ed una di queste potrebbe essere Nicola Canonico (presente a Bari al San Nicola ad assistere Bari-Foggia, ultima gara della stagione), e poi non per ultimo, trovare i profili idonei alle idee del tecnico Marco Marchionni, confermato a parole in attesa di ufficialità. Quest’ultimo ancora non confermato ufficialmente, piace al Lecco e non solo, ma nei prossimi giorni si vedranno sviluppi, oltre a sapere le date e location del ritiro. Se da una parte la forza della società è indispensabile, il tifo è da sempre il dodicesimo uomo, quello che ti spinge oltre i propri limiti, presenti nel bene e nel male. Ma in questo caso, in particolare la Curva Sud del Foggia ha chiesto una ‘lavata di faccia’ e meno chiacchiere al presidente Pintus, in vista delle imminenti scadenze. Uno striscione molto diretto che non è passato inosservato, seguito da un comunicato altrettanto forte, Gli ultras nel loro comunicato hanno puntato anche il dito contro quegli organi di informazione che secondo loro, pur di avere un accredito o tesserato, sono leggiadri e benevoli nei confronti della proprietà. Sta di fatto che il loro diritto di critica è legittimo, ma fare informazione è doveroso e per quello esiste la categoria dei giornalisti che piaccia o no; buttare tutti nel calderone non è mai corretto, specie se esiste determinata carta stampata e trasmissioni sportive che non hanno mai fatto favoritismi a nessuno, ed in tempi non sospetti, dopo un’attenta inchiesta sportiva, c’è stato qualcuno che ha smascherato mancati pagamenti, e di questo atto di grande informazione e spirito di cronista va dato atto al giornalista e direttore di Foggiagol, Tiziano Errichiello, il quale insieme alla sua redazione sportiva, nelle sue trasmissioni (in presenza anche del suo editore, Bertazzoli), non le ha mai mandate a dire e si è attirato anche qualche critica, ma noi sappiamo che lo ha fatto per grandissimo senso di onestà intellettuale che lo contraddistingue pur essendo legatissimo ai colori rossoneri. Non resta, infine, che fare un grande augurio e soprattutto di ritrovare unità al popolo sportivo foggiano che tra l’altro nella prossima stagione ritroverà il derby anche con il Taranto, quest’ultimo neopromosso in C. Il Foggia che fu di Zeman, che ha lanciato nei professionisti anche uno dei giocatori attuali più apprezzati nella Nazionale di Roberto Mancini, ovvero Lorenzo Insigne, merita rispetto e chiarezza, ma soprattutto di tornare ai grandi fasti che furono e di vivere derby intensi, possibilmente da vincere. (Ph. Tess Lapedota)

M.I.

