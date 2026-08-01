Pinocchio rinasce a Collodi, il Parco guarda al futuro tra musica, cultura e rilancio internazionale

(Adnkronos) – Un atto simbolico per rilanciare il futuro del Parco di Pinocchio a Collodi (Pistoia): lo Storico Giardino Garzoni ha ospitato “La rinascita di Pinocchio nella serata di venerdì 31 luglio "La rinascita di Pinocchio", uno spettacolo-concerto del maestro Alessandro Quarta, violino solista, con Giuseppe Magagnino al pianoforte e I Solisti Filarmonici Italiani. Presenti tra gli ospiti Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, la vice presidente della Provincia di Pistoia, Lisa Amidei, il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi con Claudia Massi, assessore alla Cultura e al Turismo, il sindaco di Montecatini Terme, Claudio del Rosso, l'assessore alla Cultura di Colle Val d’Elsa, Daniele Tozzi, Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze, e la maestra Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra. L'evento, promosso dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi con il presidente Giordano Bruno Guerri, da Collodi Edutainment con il presidente Elia Mirani e dal proprietario dello Storico Giardino Garzoni, Fabrizio Bertola, si è posto come momento celebrativo del rilancio del Parco di Pinocchio a Collodi, inserendosi nel calendario di iniziative del biennio 2026/27, che celebra il bicentenario della nascita dello scrittore Carlo Lorenzini, conosciuto con lo pseudonimo di Collodi, e il settantesimo anniversario del Parco. "I due anniversari non rappresentano soltanto l’occasione per un ricco programma di celebrazioni, ma segnano anche l’avvio di una nuova stagione per il complesso collodiano, all’insegna di una rinnovata ambizione culturale e turistica", ha spiegato Guerri. Un progetto che punta a rafforzare l’identità dello storico borgo di Collodi come destinazione culturale legata all’immaginario di Pinocchio e oltre: "un grande cantiere culturale contemporaneo in cui tutela, ricerca e nuove forme di fruizione dialogano attorno al personaggio del burattino conosciuto e amato in tutto il mondo".

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Pubblicato il 1 Agosto 2026