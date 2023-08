Piloti Sipontini: 2°Rally Valli Oltrepò, terzi di classe con Mauro Alberti

Il 2°Rally Valli Oltrepò si è corso tra venerdì 4 e sabato 5 luglio a Casteggio, gara dal tempo incerto, tra sole e pioggia e il nostro equipaggio, Mauro Alberti navigato da Gilardini Mara su Renault Clio Williams A7 chiudono in rimonta, terzi di classe A7.Mauro ci racconta: “Siamo riusciti a recuperare il terzo di classe. Dopo la prima giornata di gara non abbastanza facile, con pioggia e fango, ci vedeva sesti di classe; il sabato siamo partiti con un altro ritmo, auto perfetta, team impeccabile, abbiamo rimontato e in una prova speciale siamo riusciti a fare anche un secondo tempo di classe.”L’A.S.D. Piloti Sipontini ringrazia tutti i suoi equipaggi, partners e vi aspetta a Vieste, il 23 e 24 Settembre per la 13° edizione del Rally “Porta del Gargano” – 3° Trofeo “Città di Vieste”.Foto credit : Gabriele Lavagnini



Pubblicato il 14 Agosto 2023