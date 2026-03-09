Piloti del futuro, un braccio robotico sostituirà i vecchi simulatori

(Adnkronos) – Akkodis ha presentato ISCRA, una piattaforma di simulazione di volo basata su un braccio robotico antropomorfo, progettata per superare i limiti strutturali e i costi elevati dei simulatori tradizionali. Il prototipo, validato in laboratorio, si rivolge principalmente al settore elicotteristico e avionico, offrendo una riconfigurabilità che permette l'integrazione di diversi modelli di aeromobili e cockpit su un'unica infrastruttura scalabile. L'impiego di materiali compositi leggeri rappresenta uno dei pilastri tecnologici del progetto. Grazie a un elevato rapporto resistenza-peso, queste soluzioni permettono di diminuire le masse in movimento, riducendo le sollecitazioni sugli attuatori e migliorando la precisione del controllo cinematico. Questo approccio non solo garantisce un'efficienza energetica superiore rispetto ai sistemi a base fissa o ai DOME proiettivi, ma facilita anche l'installazione in spazi ridotti grazie a un design compatto e a bassi requisiti di manutenzione.

L'integrazione della Realtà Virtuale (VR) e del Digital Twin costituisce il cuore software del sistema. L'uso del visore elimina la necessità di ingombranti strutture fisiche esterne, immergendo l'allievo in scenari complessi, dai contesti montani alle operazioni marittime, in totale sicurezza. Il modello digitale gemello permette di simulare avarie o condizioni climatiche estreme senza rischi, fornendo ai produttori e agli operatori dati accurati per la validazione delle procedure.

Roberto Marin, Delivery Manager del progetto, ha evidenziato la portata dell'innovazione: "L’innovazione di questa proposta risiede nel suo approccio olistico alle sfide storiche dell’addestramento al volo. Unendo realismo, adattabilità, efficienza dei costi, sicurezza e riconfigurabilità, la nostra piattaforma robotica ha il potenziale per trasformare il panorama della formazione aeronautica". Attualmente, lo sviluppo tecnico procede verso l'implementazione della georeferenziazione per scenari specifici, come il soccorso alpino e le operazioni in ambienti urbani ad alta densità.

Il progetto è frutto di una sinergia tra industria e accademia, sviluppato in collaborazione con Way4Ward, il Competence Center BI-REX di Bologna e il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna. Questa piattaforma non si limita al settore avionico, ma apre la strada a nuove applicazioni nella sperimentazione di sistemi di controllo complessi per team specializzati in missioni critiche.

Pubblicato il 9 Marzo 2026