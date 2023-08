Pilota d’aereo di linea muore in volo: atterraggio d’emergenza a Panama

(Adnkronos) – Un pilota della compagnia aerea cilena Latam è morto per un arresto cardiaco durante il volo tra le città di Miami e Santiago del Cile. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nacion l'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza in un aeroporto di Panama. "È stata un'esperienza orribile", ha raccontato un passeggero. La compagnia ha reso noto che "il volo LA505 di ieri sulla rotta Miami-Santiago, è dovuto atterrare all'aeroporto internazionale di Tocumen a Panama, a causa di un'emergenza medica di uno dei tre membri dell'equipaggio di comando”. "Durante il volo sono stati eseguiti tutti i protocolli di sicurezza necessari per salvaguardare la vita del pilota interessato. Tuttavia – concludono -, dopo l'atterraggio e nonostante l'assistenza a terra, il pilota purtroppo è morto". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Agosto 2023