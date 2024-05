Pil Italia, per primo trimestre Istat rialza crescita annua a +0,7%

(Adnkronos) – Leggero ritocco per il dato del Pil italiano nel primo trimestre del 2024: infatti l'Istat conferma un aumento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e rialza allo 0,7% il dato sullo stesso periodo del 2023. La stima diffusa lo scorso 30 aprile era dello 0,6%. La variazione acquisita per il 2024 è pari a +0,6%, quella diffusa il 30 aprile 2024 era stata del +0,5%. A maggio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base annua, come nel mese precedente. E' quanto rileva l'Istat secondo le stime preliminari. Su base annua l’inflazione dunque "si mantiene allo stesso livello di aprile (0,8%)" commenta l'istituto. Scende di 0,1 punti al 2% l’“inflazione di fondo”. L'inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,8% per l’indice generale e a +1,8% per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona a maggio rallentano su base tendenziale (da +2,3% a +2,0%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto restano stabili (a +2,6%). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Maggio 2024