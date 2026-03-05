Pif: “per raccontare un’azienda serve umanità” ﻿

(Adnkronos) – “I film d’impresa funzionano quando riescono a raccontare le persone e non soltanto i numeri”. Così Pif, attore e regista premiato con il riconoscimento Edison Ermanno Olmi 2026, durante la serata finale della quarta edizione di Premio Film Impresa al Cinema Quattro Fontane di Roma. “Fare un film, in generale, è già un’impresa in Italia – osserva – e in un certo senso anche questo potrebbe essere un film d’impresa”. Pif spiega di non aver mai realizzato direttamente opere di questo tipo, ma di esserne molto interessato. “Mi appassionano molto le storie degli imprenditori, per esempio quella di chi costruisce un oggetto in un garage e poi crea un’impresa che cresce nel tempo”. Il consiglio che dà a chi vuole raccontare il mondo delle aziende attraverso il cinema è di cambiare linguaggio. “Bisognerebbe perdere un po’ il linguaggio aziendale: a volte vengono comunicati dati che alla gente non interessano”. Per il regista, l’elemento decisivo è un altro. “Bisogna togliere un po’ di Excel e mettere più cuore. Quello che appassiona davvero è il lato umano: più delle cifre e del fatturato, contano le persone. Un’impresa – conclude – è fatta da persone, che prima di arrivare in azienda hanno le loro passioni, le loro difficoltà e la loro volontà. È questo che fa davvero la differenza”.

Pubblicato il 5 Marzo 2026