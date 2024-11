Pietro e Maria sono rientrati a casa, i neosposi erano scomparsi a Caserta

(Adnkronos) – Sono rientrati a casa Maria Zaccaria e Pietro Montanino. A darne notizia è la trasmissione 'Chi l'ha visto?' sul suo profilo Facebook. I neosposi di Frattamaggiore, a Napoli, ma residenti a Cesa in provincia di Caserta erano scomparsi nel nulla martedì 29 ottobre. I due erano usciti a piedi senza dire dove andavano, hanno lasciato i figli in compagnia dei nonni e hanno fatto l'ultima telefonata martedì alle 17 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto. Da quel momento il telefono di Pietro era stato irraggiungibile. Quello di Maria invece era stato lasciato a casa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Novembre 2024