Pietrangelo Buttafuoco riceve medaglia dalla Mongolia

(Adnkronos) – In occasione della presenza del Padiglione della Mongolia alla 61/a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, il ministro della Cultura, dello Sport, del Turismo e della Gioventù della Mongolia, Aldarjavkhlan Jukov, con decreto del presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, ha consegnato al presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, la medaglia Nairamdal (dell’Amicizia), “per il suo significativo contributo al rafforzamento e allo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra la Mongolia e la Repubblica Italiana”. Con la mostra "Entanglements: Connectivities Across Borders" (Squero Castello, Salizada Streta 368), la Mongolia, la cui prima partecipazione è avvenuta nel 2015, è alla sua sesta partecipazione alla Biennale Arte.

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Pubblicato il 8 Maggio 2026