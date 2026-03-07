Pietramontecorvino, nasce la Casa della Comunità con i fondi Pnrr

Passo avanti per la realizzazione della Casa della Comunità nel comune di Pietramontecorvino. ASL Foggia e l’amministrazione comunale hanno firmato il contratto di comodato d’uso gratuito di una parte dell’immobile denominato “Centro diurno per disabili”. L’intervento sarà finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo complessivo di 370.550 euro.

Alla firma, nella sede dell’azienda sanitaria in via Michele Protano a Foggia, erano presenti il commissario straordinario Antonio Nigri, l’ingegnere Giandomenico Palmieri, responsabile del settore Patrimonio del Comune, il vicesindaco Consiglia Forte, il dirigente responsabile della struttura Gestione amministrativa dei servizi tecnici e PNRR Luca Leccisotti e il dirigente dell’ufficio Gestione tecnico-patrimoniale Stefano Salvemini.

La Casa della Comunità (CdC) è il luogo di facile individuazione che offre ai cittadini accesso di prossimità all’assistenza sociosanitaria e sanitaria non urgente. Nella struttura lavorano in modalità integrata e multidisciplinare tutti i professionisti impegnati nella progettazione ed erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale (medici, infermieri, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, psicologi e personale amministrativo).La Casa di Comunità di Pietramontecorvino è inserita nella rete definita in Capitanata per rafforzare la sanità di prossimità, nell’ambito degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), componente M6C1-Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, Investimento M6C1.1.3 – Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle strutture.

In provincia di Foggia sono previsti sette Ospedali di Comunità e 26 Case della Comunità, per un investimento complessivo pari a 12 milioni di euro e una disponibilità totale di 140 posti letto.

“In territori caratterizzati da fragilità demografica, distanza dai grandi poli ospedalieri e crescente bisogno di assistenza continuativa, la Casa della Comunità assume un valore strategico, ben oltre l’intervento edilizio, diventando una risposta concreta alla domanda di salute dei cittadini”, ha dichiarato il vicesindaco di Pietramontecorvino, Consiglia Forte, a margine della firma del contratto.

“Questo step consolida il percorso tecnico-amministrativo finalizzato a non disperdere un’opportunità fondamentale di investimento pubblico per garantire ai cittadini di Pietramontecorvino e dell’area dei Monti Dauni un presidio sanitario moderno per rispondere ai reali bisogni della popolazione”, ha dichiarato Antonio Nigri, Commissario Straordinario di ASL Foggia. “Per ASL Foggia – ha sottolineato Nigri – la realizzazione della Casa della Comunità a Pietramontecorvino non è un mero adempimento programmatorio collegato al PNRR, ma una scelta di equità territoriale. Portare servizi sanitari di prossimità nei comuni delle aree interne – ha concluso il Commissario Straordinario di ASL Foggia – vuol dire contrastare i divari di accesso alle cure, sostenere le fasce più fragili della popolazione, ridurre gli spostamenti verso i centri maggiori e rafforzare la rete sanitaria”.

“Il percorso che ha condotto alla firma, è il risultato del lavoro di squadra tra Comune e ASL”, ha sottolineato Luca Leccisotti, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Gestione amministrativa dei servizi tecnici e PNRR di ASL Foggia. “L’iter ha richiesto un intenso lavoro istituzionale che ha coinvolto gli uffici tecnici, per arrivare ad una soluzione condivisa e in linea con la filosofia posta a fondamento dell’assistenza sanitaria territoriale, così come prevista dal PNRR”.



Pubblicato il 7 Marzo 2026