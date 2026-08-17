Pietramontecorvino: chiude un bar dopo 138 anni, la gente non si rassegna e lo trasforma

Per quasi un secolo e mezzo e’ stato molto piu’ di un semplice bar. E’ stato un punto di riferimento, un luogo dove incontrarsi, scambiare una parola, giocare a carte, ascoltare le voci degli amici e vivere la quotidianita’ del paese. Poi la chiusura dello storico Bar Caffe’ Basile. Ma quello spazio ora si prepara a una nuova vita. Lo scorso 26 gennaio l’insegna dello storico locale di Pietramontecorvino e’ stata spenta dopo 138 anni di attivita’. Un gesto che molti cittadini hanno avvertito come una perdita per l’intera comunita’: non soltanto la chiusura di un esercizio commerciale, ma la scomparsa temporanea di un luogo di socialita’ che aveva accompagnato generazioni di Pietramontecorvinesi. Da questa esigenza e’ nata l’iniziativa dell’associazione “Dalla parte dei paesi”, che ha raccolto il desiderio dei cittadini di restituire alla gente quello luogo di incontro e relazione. Il progetto, sostenuto dal Comune di Pietramontecorvino, portera’ alla nascita di “Ce vedeme o’ cafe'”, espressione che richiama il tradizionale invito a ritrovarsi davanti a un caffe’. L’apertura e’ prevista per il 24 agosto, mentre il giorno successivo sara’ presentato ufficialmente il progetto con un incontro dedicato alla comunita’. (L’iniziativa si ispira anche all’esperienza francese di “1000 bistrot”, nata con l’obiettivo di riaprire i bar nei piccoli centri e contrastare lo spopolamento attraverso nuovi luoghi di aggregazione. Quello che nascera’ a Pietramontecorvino, pero’, non sara’ un bar nel senso tradizionale del termine. Sara’ una vera e propria ‘piazzetta di comunita’”‘ uno spazio condiviso dove fermarsi per bere qualcosa, leggere un libro, partecipare ad attivita’ culturali, giocare a carte o ai giochi da tavolo e semplicemente incontrarsi. Arredi, libri, giochi e iniziative saranno messi a disposizione della collettivita’ attraverso una gestione partecipata, con l’obiettivo di restituire vita a uno degli angoli piu’ caratteristici del paese. La storia di questo luogo affonda le radici nel 1888, quando Aniello Basile apri’ il primo caffe’ di Pietramontecorvino. Un’insegna semplice, con una scritta bianca su sfondo celeste: “Caffe'”. Da allora quel locale era diventato parte integrante del paesaggio urbano e della memoria collettiva. Situato nella parte finale di Corso Aldo Moro, nei pressi di Piazza Cavour, il Bar Caffe’ Basile si trovava in uno degli angoli piu’ suggestivi del borgo: davanti alle antiche pietre del centro storico, vicino alla chiesa e all’arco d’ingresso al quartiere medievale di Terravecchia, con il campanile della Chiesa Madre a dominare il panorama. Per decenni le sue sedie e i suoi tavolini hanno rappresentato un punto di ritrovo quotidiano. Qui si sono incontrate generazioni di cittadini, tra una partita a carte, una chiacchiera e la voce della radio che raccontava le domeniche calcistiche con ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. A custodire fino agli ultimi anni la storia del locale sono stati Nicola e Lucia, che hanno mantenuto viva una tradizione lunga quasi 140 anni. Ora quella stessa piazzetta si prepara a cambiare volto, ma senza perdere la sua anima. Perche’ a Pietramontecorvino il vecchio Bar Caffe’ Basile non riaprira’ soltanto una porta: tornera’ ad aprirsi un luogo dove una comunita’ puo’ continuare a riconoscersi.



Pubblicato il 17 Agosto 2026