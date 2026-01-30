Attualità

Piero Pelù, è morto il papà Giovanni: “Sempre orgoglioso di essere tuo figlio”

Lutto per Piero Pelù. È morto il padre del rocker, Giovanni, all'età di 98 anni. A dare il triste annuncio è stato lo stesso artista con un post sui suoi canali social.   Pelù ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae sorridente insieme al padre, accompagnata da un commosso messaggio di addio: "Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio".  
Pubblicato il 30 Gennaio 2026

