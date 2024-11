Piero Pelù: “Chiudo mio profilo su X in dissenso con Musk”

(Adnkronos) – "Ciao a tuttt, visto le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da E. Musk ho deciso di chiudere il mio profilo sulla piattaforma “X” di sua proprietà". Lo annuncia Piero Pelù su Instagram e Facebook. La decisione dell'artista dopo l'attacco di Elon Musk ai giudici italiani per le decisioni sui trattenimenti in Albania. "Molti mi dicono che sono un folle a prendere questa decisione – scrive l'artista – ma credo che oggi sia fondamentale dare dei segnali chiari di dissenso civile verso chi sta restringendo sempre più le nostre libertà personali anche attraverso le propagande politiche. Dopo avere già ridotto a semplice vetrina la mia pagina FB ora chiudo X per un aperto dissenso verso chi la gestisce". "Ai miei 450.000 amici dico vediamoci su Instagram e ai miei concerti, nei bar, nelle strade, nelle librerie dove la vita vera e tangibile ancora esiste. A presto ovunque!", conclude Piero Pelù. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2024