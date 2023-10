Pierluigi Battista con “Dire sempre la verità”

Domenica 15 ottobre continua la XIV edizione di Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole, seguitissima rassegna firmata dal violinista e organizzatore culturale foggiano Dino De Palma. Giunta al terzo appuntamento, propone un nuovo spettacolo di grande appeal che si terrà come di consueto alle ore 19 al Teatro “U. Giordano” di Foggia.

Protagonista della conversazione il giornalista e scrittore Pierluigi Battista in Dire sempre la verità. Interessantissimo e originale il tema trattato dal relatore. Troppo spesso, nel corso del Novecento, ma anche, purtroppo, nei primi decenni di questo nuovo secolo, intellettuali, scrittori, filosofi, registi, musicisti hanno subordinato le ragioni dell’indipendenza culturale alla furia ideologica con cui legittimare totalitarismi di ogni tipo e matrice. Tranne una pattuglia di coriacei refrattari che non hanno abbandonato, a costo della solitudine e dell’isolamento, la trincea della ricerca della verità, la maggior parte di chi ha prodotto anche eccellenti manufatti culturali ha preferito lo spirito di appartenenza, un nuovo tribalismo degli schieramenti, insomma ha preferito fare scelte più convenienti, piuttosto che infliggersi la solitudine di chi, pur schierandosi, non si è rassegnato all’autocensura sulle nefandezze, da qualsiasi parte provenissero.

Ricordarsi di loro significa ricordare come dovremmo essere per non ricadere negli stessi errori. Ricordarsi di loro vuol dire dare importanza alla verità, contro ogni convenienza, opportunismo, vantaggio.

A discuterne un giornalista e scrittore romano, già vicedirettore di Panorama dal 1996 al 1998 e del Corriere della Sera dal 2005 al 2009. Nel 2004 ha condotto la trasmissione di approfondimento giornalistico su RaiUno Batti e ribatti e dal 2004 al 2007 la trasmissione di approfondimento storico Altra Storia su La7. Dal 2021 scrive sull’edizione italiana dell’Huffington Post con la rubrica Uscita di sicurezza. Attivissimo anche come scrittore, è autore di tanti volumi di successo come La fine dell’innocenza. Utopia, totalitarismo e comunismo, Cancellare le tracce. Il caso Grass e il silenzio degli intellettuali italiani dopo il fascismo, La fine del giorno. Un diario, I libri sono pericolosi, perciò li bruciano ecc.

A seguire Sinfonia Concertante, un concerto che porta a Foggia la Lithuanian Chamber Orchestra, compagine orchestrale lituana di storica importanza, che ha come solista e direttore il prodigioso violinista russo Sergej Krylov, affiancato alla viola dallo stesso Presidente di Musica Civica, Dino De Palma.

Di estremo interesse il programma musicale proposto, che spazia dalla Sinfonia Concertante di Mozart, capolavoro musicale per violino, viola e orchestra, ad un brano contemporaneo, il Bolero per archi di Faustas Laténas, compositore lituano, politico, diplomatico e organizzatore teatrale, scomparso nel 2020, per finire con uno dei brani più rappresentativi della letteratura per violino e orchestra, l’Introduzione e Rondò capriccioso di Saint-Saëns, pezzo in cui le caratteristiche violinistiche di Krylov verranno esaltate attraverso ogni sorta di virtuosismo, sia nel melanconico Andante iniziale, sia nel rondò che chiude in maniera funambolica il brano ottocentesco.

L’effervescente musicalità, il virtuosismo strabiliante come raffinato strumento sempre al servizio dell’espressività, l’intenso lirismo e la bellezza del suono sono solo alcuni elementi che hanno reso Sergej Krylov uno dei più rinomati artisti del panorama internazionale. Negli ultimi anni è stato ospite di prestigiose istituzioni musicali collaborando con orchestre quali la Filarmonica della Scala, la London Philharmonic, la DSO Berlin, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e molte altre. Da diversi anni si dedica con successo alla direzione d’orchestra lavorando con orchestre di grande prestigio come la Russian National Orchestra, la Filarmonica di St Pietroburgo, l’English Chamber Orchestra, la ORT di Firenze, l’Orchestra da camera di Pforzheim.

Dal 2008 è direttore musicale della Lithuanian Chamber Orchestra con la quale ama esplorare nel doppio ruolo di direttore e solista un repertorio molto ampio che da Vivaldi arriva alla musica contemporanea e che vanta collaborazioni con Mstislav Rostropovich, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, David Geringas, Yehudi Menuhin. L’orchestra ha registrato oltre 100 dischi con grande varietà di repertorio. Nel 2016, la Deutsche Grammophon ha pubblicato il primo disco dell’ensemble lituano contenente Le Quattro Stagioni di Vivaldi insieme ai Concerti No. 8 e No. 9 per violino e archi (solista Sergej Krylov). Grazie a questo album, l’orchestra è diventata il primo ensemble lituano ad entrare nell’élite mondiale della musica classica.

Ad affiancare il violinista russo, Dino De Palma, alla viola, artista foggiano apprezzato e attivo a livello internazionale. Già docente all’Università di Foggia, è titolare della cattedra di violino al Conservatorio di Foggia ed è stato visiting professor alla Sungshin University di Seoul. Direttore artistico della Sol’Opera Company di Seoul, da novembre 2022 è anche direttore artistico della Camerata Musicale Barese, una delle più antiche e blasonate associazioni musicali italiane.



Pubblicato il 11 Ottobre 2023