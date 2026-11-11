Pier Silvio Berlusconi: “Enrico Mentana a Mediaset? Sempre il benvenuto”

(Adnkronos) – “A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte. Qui Mentana è il benvenuto”. Così Pier Silvio Berlusconi, group CEO e chairman di Mfe, ha risposto a una domanda sul futuro del giornalista durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese.

Le parole dell’ad di Mediaset arrivano dopo l’annuncio dello scorso 24 ottobre, quando Mentana ha comunicato la decisione di lasciare la direzione del Tg La7, che guida dal 2010. “Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre”, aveva dichiarato il giornalista durante la cerimonia di consegna del premio Marchiaro ad Alessandria. L’addio arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto alla fine dell’anno e alla scadenza del contratto. “Voglio passare il Natale in famiglia”, aveva ironizzato Mentana, senza però rispondere direttamente alle domande su un possibile ritorno a Mediaset.

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Pubblicato il 11 Novembre 2026