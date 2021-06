Piemontese: “Non arretreremo davanti ai vandali”

Con riferimento agli episodi di danneggiamento delle strutture di Parcocittà – Centro Polivalente di Parco San Felice, a Foggia, il Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha rilasciato la seguente dichiarazione:“Che sia vandalismo irresponsabile o sabotaggio acrimonioso verso un’esperienza positiva, niente cancellerà la serenità, l’entusiasmo, il sorriso e l’alleanza tra generazioni che anima l’esperienza di Parcocittà, a Foggia, diventata un modello nazionale di riqualificazione, cultura e Innovazione sociale.C’ero, nel 2016, quando è nato ridando vita, smalto e un destino a Parco San Felice.C’ero qualche giorno fa, accompagnando un grande intellettuale italiano come Massimo Bray, assessore alla Cultura della Regione Puglia, direttore generale dell’Istituto per l’Enciclopedia Italiana Treccani, già ministro della Cultura, ospite di Parcocittà per la presentazione di un suo importate saggio proprio sull’importanza della cultura come ingrediente fondamentale per la qualità della vita delle nostre comunità.Ci sarò e ci saremo con tutta la forza politica e umana che ci impone di non arretrare di un centimetro da questa bella storia che fa onore a Foggia e ai foggiani”.

