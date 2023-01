Piemontese, finanziati con 2 milioni e 200 mila euro interventi su 42 chiese e beni culturali

Con 2 milioni e 200 mila euro la Regione Puglia torna a finanziare piccoli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione di beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale che hanno particolare valenza storica, artistica e religiosa. E, questa volta, lo fa assicurando la copertura economica di 42 cantieri con cui saranno recuperati, restaurati o manutenuti campanili, cappelloni, volte, opere scultoree, altari, battisteri o pulpiti.

“Si tratta di piccoli interventi con cui sosteniamo il ricamo di una trama di spiritualità e cultura in luoghi dove è custodito il cuore religioso delle comunità dei fedeli e quello laico del flusso di storia e delle storie che li ha attraversati e li attraversano”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Piemontese, commentando il quadro degli interventi finanziati.

Con il budget di 500 mila euro espressamente finalizzato al miglioramento sismico e all’efficientamento energetico, nonché a interventi di ripristino delle condizioni originarie dei cappelloni, è stata finanziata a Panni, in provincia di Foggia, la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo e la messa in sicurezza della Torre campanaria della chiesa matrice di Santa Maria Assunta in Cielo, con 160 mila euro; a Fasano, in provincia di Brindisi, il ripristino delle condizioni originarie del cappellone della chiesa San Giovanni Battista, con 340 mila euro.

Visto che il numero di istanze indirizzate ai capitoli del bilancio regionale destinati alla manutenzione straordinaria e al restauro conservativo superava il budget richiesto, sono stati assegnati contributi massimi di 35 mila e 500 euro ai Comuni e di 43 mila e 170 euro alle istituzioni sociali riconducibili a enti religiosi della Chiesa cattolica e di altre confessioni.

IN PROVINCIA DI FOGGIA

Ascoli Satriano. Manutenzione straordinaria e rifacimento dell’impermeabilizzazione delle calotte esterne della volta della chiesa di Santa Lucia € 43.170

Candela. Restauro della fonte battesimale della parrocchia purificazione della Beata Vergine Maria € 43.170

Faeto. Manutenzione straordinaria al tetto e ai vani interni della sacrestia ex chiesa del Purgatorio – Parrocchia SS Salvatore € 43.170

Foggia. Manutenzione straordinaria e consolidamento del quadro fessurativo della chiesa di San Michele Arcangelo €43.170

Lucera. Manutenzione straordinaria e restauro conservativo dell’altare lapideo di San Giuseppe nella chiesa di San Leonardo € 33.500

Panni. Manutenzione straordinaria, restauro conservativo e messa in sicurezza della Torre Campanaria della chiesa Matrice Santa Maria Assunta in Cielo € 160.000

Pietramontecorvino. Restauro conservativo del monumento funebre e dell’altare dell’Immacolata nella chiesa di Santa Maria Assunta € 43.170

Rocchetta Sant’Antonio. Restauro del pulpito in legno policromo appartenente alla chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria € 43.170

San Giovanni Rotondo. Manutenzione straordinaria e restauro conservativo presso la sacrestia della chiesa antica di Santa Maria delle Grazie € 43.170

San Marco in Lamis. Manutenzione e valorizzazione edificio scolastico “Balilla” € 37.500

San Severo. Restauro conservativo della facciata in via Fraccacreta del complesso monumentale di San Severino Abate € 43.170

