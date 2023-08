Pichetto: “Spinta cultura cristiana per l’ambiente è traccia da seguire”

(Adnkronos) – Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto parteciperà alla 44esima edizione del Meeting di Rimini. La presenza del ministro è prevista il 23 agosto nel panel 'Dietro le quinte della crisi energetica : quale scenario ci aspetta?' (ore 19). “Le sfide della transizione ecologica si intrecciano con il messaggio dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco – ha affermato Pichetto – La spinta che la cultura cristiana sta dando alle principali tematiche ambientali è una traccia fondamentale che tutti dovremmo seguire. Questo è un momento cruciale per operare scelte nazionali e mondiali: bene che anche al centro di questa importante manifestazione ci sia un focus mirato e una ulteriore riflessione in proposito”. Il ministero di Via Cristoforo Colombo è al Meeting con uno stand istituzionale, situato nel padiglione A1, dove sarà possibile ricevere informazioni e materiale sui temi più rilevanti legati alla strategia energetica italiana e alle politiche ambientali messe in campo dal governo. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Agosto 2023