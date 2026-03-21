“Piccolo è grande”, a Deliceto la mostra collettiva con le immagini selezionate

Sarà inaugurata oggi a Deliceto la mostra collettiva delle migliori immagini realizzate nell’ambito del concorso fotografico “Piccolo è grande”, iniziativa inserita nel progetto “Mystica Harmonia”, promosso dal Comune e finanziato dal PNRR – Linea Borghi. Negli spazi dell’Infopoint, in corso Regina Margherita 57, saranno esposte le 34 fotografie selezionate dalla giuria.

Il concorso ha registrato un’ampia partecipazione, con 45 persone provenienti da tutta Italia e un totale di 90 fotografie inviate, di cui 18 scattate a Deliceto. Tra queste, sei sono state scelte per essere inserite nei pannelli della galleria espositiva allestita negli spazi dell’Infopoint.

Alla call attivata qualche settimana fa, hanno aderito partecipanti da diverse regioni, ciascuno inviando come richiesto due fotografie che, partendo dal mettere in risalto un piccolo dettaglio, fanno emergere bellezza e profondità di un contesto concettuale o paesaggistico più ampio. L’obiettivo del concorso era proprio questo: raccontare attraverso la fotografia il dialogo tra ciò che è piccolo e ciò che è grande: un dettaglio che rivela un paesaggio, certo, ma anche un oggetto che custodisce un sentimento, un gesto che apre una storia, un frammento che rimanda a qualcosa di più vasto.

Venerdì 27 marzo, a una settimana dall’inaugurazione della mostra, si terrà la cerimonia di premiazione per le tre persone che, a insindacabile giudizio della giuria, hanno presentato gli scatti capaci di esprimere meglio il tema proposto. Il luogo e l’orario della cerimonia di premiazione saranno resi noti la prossima settimana.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione culturale e turistica di Deliceto, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività del borgo attraverso linguaggi contemporanei e pratiche culturali capaci di generare narrazione, permanenza e memoria. Come molte altre azioni già attivate nell’ambito del progetto Mystica Harmonia, anche il concorso fotografico “Piccolo è grande” ha l’obiettivo di favorire l’attrattività culturale e turistica di Deliceto inteso come un “borgo da vivere” tutto l’anno, capace di aprirsi allo sguardo e al contributo di idee provenienti da ogni parte del mondo, accogliendo viaggiatori, artisti, persone interessate a conoscere il paese, a relazionarsi con esso scoprendone bellezza, storia, identità culturale, patrimonio materiale e immateriale.



Pubblicato il 21 Marzo 2026