Piazzolla (dg Asl): “Il sistema sta reggendo”

La “UAL” di Foggia e la casa di riposo “San Tarcisio” di Orta Nova hanno superato la fase emergenziale: le due strutture non hanno piu’ casi positivi e possono essere dichiarate covid free. Il focolaio alla UAL era scoppiato intorno alla meta’ di settembre: presi in carico dalla Asl, la gran parte degli ospiti contagiati e’ guarito stando nella struttura, senza necessita’ di ricovero ospedaliero. Gli ospiti, quotidianamente monitorati dal servizio di Igiene, sono stati seguiti dagli pneumologi della struttura di “Malattie dell’apparato respiratorio” dell’ospedale di San Severo. La casa di riposo “San Tarcisio” di Orta Nova aveva registrato i primi contagi a meta’ ottobre. Anche in questo caso, per gran parte degli ospiti non e’ stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere. “Il risultato raggiunto – dichiara il direttore generale Vito Piazzolla – ci dimostra che il sistema sta reggendo e che la rete territoriale riesce a rispondere alle necessita’ di assistenza domiciliare delle comunita’ locali, nonostante l’aumento esponenziale dei contagi”. Il dato cumulativo delle positivita’ registrate dall’inizio della pandemia in provincia di Foggia e’ di 6.884. Attualmente i casi positivi in carico al servizio di Igiene, relativi alla seconda fase emergenziale, sfiorano quota 4.000. A oggi si sono negativizzate 2.650 persone, di cui circa il 70% e’ guarito a casa, senza ricorso alle cure ospedaliere.

